天后「CoCo」李玟上月5日離世，震驚全球，如今李玟的告別式已落幕，而當時李玟84歲母親因不能白髮人送黑人的緣故，缺席了告別式；如今有網友在香港發現李玟兩位姊姊與母親現身香港中環置地廣場，照片曝光後，讓不少人看了感到不捨。

一名網友5日在微博曬出李玟的二位姊姊與老母親香港中環置地廣場的照片，可見李玟母親戴著白色帽子，臉上戴著墨鏡和口罩，一手拄著柺杖，另一隻手則牽著二姊李思林的手，一旁還有大姊李秋林；文中寫下「李玟出殯後姐姐和媽媽首露面，母女三人香港逛街，看著都好憔悴」。

然而，照片一出，立即引發網上熱議，許多人留言表示，雖看到照片相當不捨，但也些許欣慰「出來散散心也是好事」、「終於出來了，李媽媽一定要堅強，女戰士的媽媽，應該是隊長」、「生活還是要繼續」、「希望老人家健健康康」。

事實上，李玟父親為印尼華僑，母親是香港人，父親在李玟出生前過世，9歲時李玟跟兩個姊姊、媽媽移民美國，全家人相依為命，感情非常好，二姊李思林曾擔任李玟的經紀人，幫妹妹打理工作，李玟過世後，也一肩扛起處理妹妹後世的責任。

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