（影片 / 「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台灣從6月30日始正式通過《道路交通管理處罰條例》，若汽、機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元。台北文山區羅斯福路6段，日前就有1名孕婦正在斑馬線上過馬路，一輛黑色轎車左轉時卻無視禮讓行人的交通新法，險些撞上孕婦，嚇得該名孕婦急忙連連往後躲避，神情舉止也顯然對駕駛感到錯愕不已。

黑色轎車右轉西瓜切，險害孕婦一尸兩命。（圖 / 翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」5日一段影片中顯示，一輛黑色轎車快速逼近孕婦又緊急剎車，害得孕婦險些被撞。孕婦當下一臉錯愕，甚至氣得忘了撐傘，停下來怒瞪駕駛好幾秒種，也似乎給予口頭警告講了些話，甚至轉身離去後仍回頭去看好幾眼。

影片一經發佈，網友也紛紛留言表示，「這開車要是撞死人，就是一屍兩命！」、「這垃圾車就該直接公佈車牌然後檢舉」、「根本殺人未遂」、「解決少子化問題，先解決這些開車的猴子比較實在」、「這難道沒有法可以提告嘛？」、「不會開就滾回家 別出來丟人現眼」。