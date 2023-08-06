卡努颱風外圍環流增強引進西南風，導致南投縣近日遭大雨侵襲，仁愛鄉部分路段掏空或再度落石阻礙，災情嚴重。南投縣府縣長許淑華昨（5）日請求國防部支援，今上午國防部、空勤總隊出動6架次直升機，前往7座村落運送大量民生物資。

內政部長林右昌今（6）日更新截止早上9時為止的救災最新進度：

一、空勤總隊出動支援6航次

1.搜救機NA-705，裝載物資300公斤至發祥國小，搭載洗腎病患1人及看護至埔里宏仁國中轉埔里基督教醫院。

2.空勤總隊搜救機NA-702，奧萬大森林遊樂區43人，分4梯次撤離至埔里宏仁國中。

二、特搜隊支援88人8搜救犬

1.07:45第１梯次6車18人2搜救犬，由消防署中央特搜隊隊長陳義豐帶率隊已到達南投仁愛分隊。

2.08:30中央特搜隊於仁愛消防分隊設置協調中心UCC，準備受理外縣市支援救災隊伍報到。

3.09:00新北市與台中市支援人力抵達，於UCC召開分工協調會議。

三、公路總局搶通台14線

出動怪手6台、裝載機5台，廠商15人、工務段及工程處13人。已搶通至霧社，目前台14線尚有以下3處預計於今日17時前搶通。

1.南投縣仁愛鄉台14線84K+300(春陽路段)，路基缺口。

2.台14線84K+600(春陽路段)，土石坍方。

3.台14線88K+700(廬山路段)，土石坍方。

四、國軍出動支援救災

3.5噸載重車7輛，1/2偵蒐車4輛、救護車4輛，兵力50員，前往仁愛地區支援救災。

由於信義鄉昨（5）日上午再下豪雨，鄉公所昨公佈上午11點起停班停課，信義與仁愛相似，以山區地形為主，縣府團隊與公所不敢大意，已請道路搶通開口契約廠商在信義鄉待命，隨時做好救災準備。南投縣長許淑華也再次呼籲當地民眾，非必要時切勿進入南投山區。