洽公也能線上看書！為提供民眾更優質的閱讀環境，新竹市政府即日起在市府州廳的場域內，提供電子書城每日免費暢讀2小時的服務，市府搖身一變成為1座數位圖書館，洽公民眾只要在市府州廳場域中，一機在手，就能享受閱讀線上書城的服務。

市長高虹安表示，在全球電子數位化浪潮之下，民眾閱讀習慣已逐漸由傳統的紙本閱讀，轉變為雲端閱讀，電子書擁有不受時間、地點約束的特性，是許多民眾在疫情期間首選的閱讀資源，在疫後更是明顯成為新習慣。

市府州廳提供場域閱讀線上書城的服務，鼓勵民眾洽公也能享受閱讀，以無紙化數位閱讀落實省紙環保，更是綠能減碳的永續政策，歡迎洽公民眾利用市府場域線上書城服務，增廣見聞並充實生活。

行政處長吳皇昇表示，當民眾置身於市府州廳內，只要拿起智慧型手機或平板電腦，開啟GPS定位，同步下載Hami書城APP，或至1樓大廳的服務中心，掃描場域閱讀QR code，免註冊、免登入，就能享受2小時無限暢讀線上書城裡的所有電子書報，行萬里路，推薦新竹各大美景，讀萬卷書，就在新竹市府州廳。

行政處說明，市府提供的線上書城閱讀包裡含全台主流報紙、180種當期最新期刊雜誌，以及超過萬本以上的報紙、雜誌、書籍等，而閱讀方法則有原版面閱讀、有聲書閱聽、影音書、AR實境的沉浸式閱讀、影音課程動態影片等多元型態。

其中AR實境的沉浸式閱讀可讓讀者體驗與作者置身於同一空間，享受聽作者說書的情境，歡迎至市府洽公的民眾多多體驗市府場域線上書城的服務。