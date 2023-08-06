隨疫情解封，各航空公司逐漸恢復高雄航班，根據統計，高雄國際機場航班相較疫情前已恢復近6成、每周214班次。去年10月疫情趨緩國境開放住宿高雄外籍旅客3.5萬人，至今年6月已成長近3倍、增至9.2萬人，其中港澳來客數增加最多，單月最高2.1萬人，高市府觀光局近期將前往新馬地區推廣，未來也將鎖定日、韓及東南亞等地行銷。

高市府觀光局長高閔琳表示，截至今年7月，高雄機場已回復20個航點、每周214班次，約恢復疫情前原航班6成，交通部也預估今年國際觀光客可恢復至疫情前的一半、約600萬人次。按交通部觀光局統計，今年上半年從高雄入境的國際旅客已累計達22.1萬人，且多以亞洲地區約佔92％，航班復飛漸顯成效。

高閔琳進一步指出，住宿高雄的外籍旅客也已逐漸回溫，今年6月較去年10月單月外籍旅客住宿成長人數達5.7萬人，其中港澳客更達2.1萬人、高居第一；除了航班便利外，推動以高雄與香港做為雙母港的策略也見效，加上高市府積極發展智慧交通串接多元運具，讓高雄在地旅遊更為便利。

高市府觀光局表示，近期他們會前往新加坡、馬來西亞地區推廣，未來也將持續鎖定日本、韓國及東南亞地區行銷，並持續向中央爭取國際城市航點航線的恢復，讓高雄走向世界、世界走進高雄。