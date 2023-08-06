香港男星謝霆鋒近日與16歲大兒子Lucas（謝振軒）一起去澳洲旅遊滑雪，令外界意外發現與前妻張柏芝定位都在澳洲，復合傳聞甚囂塵上，而張柏芝經紀人已否認兩人復合。近期謝霆鋒父子返港在機場被拍到，Lucas被大讚長相俊秀，但卻被網友指出謝霆鋒1舉動十分不愛護兒子。

謝霆鋒日前帶著Lucas到澳洲布勒山（Mount Buller）旅遊滑雪，共度3周的天倫之樂，直到3日才返回香港，有網友捕捉到兩人在機場分道揚鑣的畫面，大讚Lucas身高快超越老爸謝霆鋒，同時還有一雙濃眉大眼以及高挺鼻梁，遺傳父母的好基因成為小帥哥。

不過，父子倆從機場出來後，Lucas全程自己推著行李，而謝霆鋒的行李則是交由助理，讓不少網友認為謝霆鋒對兒子不夠好，但也有網友反駁，認為謝霆鋒本來和Lucas出機場後，就要各自回家，Lucas自己推行李也在情理之中，也有人指出這樣也是在鍛鍊兒子的動手能力。

事實上，謝霆鋒在和大兒子Lucas在澳洲墨爾本時，而剛好社交平台上也有網友分享一張與張柏芝的合影，雖然兩人身處不同城市，但還是引起許多網友聯想，推測張柏芝可能是帶兒子到澳洲和謝霆鋒見面，才會恰巧出現在當地，因此有了他們復合的傳聞。對此，張柏芝經紀人直接拍影片否認復合。