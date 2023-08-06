家庭悲劇！苗栗「一家5口」陳屍車內，死亡超過5天。(中時資料庫)

苗栗驚傳家庭悲劇！台3線苗栗縣獅潭鄉路段旁農路，6日早上有民眾發現1輛黑色轎車停在農路上，上前查看赫見車內有5人一動也不動，連忙報警處理，警方到場了解，初步掌握車上是1家5口，為1對夫妻和3名子女，推估死亡超過4天，詳細原因與身分仍待釐清中。

據悉，報案民眾是早上欲前往採竹筍，在行經的農路上，發現黑色轎車擋住去路，因而好奇上前查看，赫見車上有1男1女成年人、還有3名孩童，但不論如何拍打車窗叫喚都無回應，因此嚇得趕緊報警。

警方獲報到場調查立即破窗，5人已經死亡，且屍體僵硬，研判已經死亡至少5天，初步了解死者是傅姓男子與巫姓女子，跟其3名子女，其1家人為當地人，至於死亡原因仍調查中，也聯繫家屬到場協助處理後續事宜。

據了解，26歲的傅妻平時身體狀況不佳，經常出入醫院就診，31歲傅男職業為大貨車司機，兩人育有不到10歲2女、1男的子女，長女正要升上國小、次子就讀幼兒園，幼女則尚未就學，至於死因則還在由警方持續調查。

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