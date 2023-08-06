守護者拉米瑞茲(紅衣)右拳反擊命中安德森。（美聯社）

白襪安德森挨拳倒地，被隊友扶起。（美聯社）

It's fight night in Cleveland 😳 pic.twitter.com/3NEIpBEbSf — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) August 6, 2023

克里夫蘭守護者6日在主場與白襪爆發嚴重衝突，守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）滑二壘時與白襪游擊手安德森（Tim Anderson）出現爭執，安德森不浪費時間，直接脫了手套擺出拳架，一記右拳發起攻擊，拉米瑞茲低著頭猛揮大擺拳，反而將安德森打倒在地，雙方球員衝進來勸架。

事發於6局下半，拉米瑞茲擊出右外野方向沿線安打（1打點），他自己滑向二壘，正好從安德森胯下滑進去，安德森接球觸殺不及。拉米瑞茲顯然非常不爽，當場向安德森叫囂，站起來之後又指著安德森的鼻子罵，二壘審橫身勸阻無效，安德森甩掉手套與拉米瑞茲放對，被美媒戲稱為「克里夫蘭拳擊夜」。

第一回合拉米瑞茲右反擊拳「TKO」獲勝，安德森心有未甘，爆發第二回合的雙方總教練互嗆，守護者的板凳教練、三壘指導員加入戰局，牛棚球員也從外野衝進場。混亂平息後共6人遭到驅逐，包括拉米瑞茲、安德森、白襪總教練葛瑞福（Pedro Grifol）、守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）、守護者牛棚投手克雷斯（Emmanuel Clase）、三壘指導員Mike Sarbaugh。

這是大聯盟較罕見出拳打人的衝突，現場觀眾大喊拉米瑞茲的名字「Jose」聲援他。兩隊本季戰績不佳，球迷在網路挖苦說「守護者本季最好的一次進攻」「安德森的『打擊』低潮還沒過去」，終場白襪7比4獲勝。