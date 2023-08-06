6日成都世大運網球女單金牌戰，中華隊楊亞依對壘地主大陸隊郭涵煜，首盤楊亞依兩度破發，6比2先馳得點。

成都世大運》閉幕倒數兩日 美國隊0金可能改寫最差紀錄
成都世大運》許育修攜手吳芳嫺闖進網球混雙4強 至少銅牌在握
成都世大運》羽球擊敗大陸主場奪金 李佳馨1句話吐聲
#網球 #成都世大運 #楊亞依 #世大運 #女單