成都世大運》楊亞依壓制大陸對手 網球女單金牌戰盤數領先 10:452023/08/06 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊亞依在成都世大運網球女單金牌戰盤數上領先。(資料照／大專體總提供，陳筱琳台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6日成都世大運網球女單金牌戰，中華隊楊亞依對壘地主大陸隊郭涵煜，首盤楊亞依兩度破發，6比2先馳得點。 成都世大運》閉幕倒數兩日 美國隊0金可能改寫最差紀錄 成都世大運》許育修攜手吳芳嫺闖進網球混雙4強 至少銅牌在握 成都世大運》羽球擊敗大陸主場奪金 李佳馨1句話吐聲 #網球 #成都世大運 #楊亞依 #世大運 #女單 也許您會感興趣 推薦閱讀 成都世大運》楊嘉安桌球男單準決賽落敗 仍進帳一面銅牌 11:202023/08/05 體育 成都世大運》跟昨天一樣手麻腳麻 彭名揚一舉破全國 21:572023/08/04 體育 成都世大運》梁恩碩不敵大陸郭涵煜 無奈摘網球女單銅牌 11:582023/08/05 體育 成都世大運》網球3組晉4強 至少保底銅牌 16:342023/08/03 體育 成都世大運》網球男雙也摘金 許育修黃琮豪力退捷克對手 17:572023/08/05 體育 成都世大運》首節僅拿3分 中華女籃不敵芬蘭屈居第4 16:452023/08/05 體育 成都世大運》楊嘉安闖進桌球男單準決賽 至少銅牌在手 15:282023/08/04 體育 長榮馬拉松幼苗計畫 校園巡迴前進離島金門 21:222023/08/05 寶島 長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫 金門站登場 22:192023/08/05 財經 成都世大運》余雅倩女子鏈球無緣獎牌 排名仍寫隊史最佳 19:222023/08/05 體育 成都世大運》跆拳道蘇柏亞不敵伊朗好手 衛冕夢碎 18:402023/08/03 體育 成都世大運》李智凱肌肉不適 退出今個人全能決賽 17:032023/08/04 體育 成都世大運》扳倒頭號種子 楊亞依打進網球女單金牌戰 13:402023/08/05 體育 成都世大運》蕭佑然走出東奧陰霾 摘銅振奮吶喊 16:442023/08/05 體育 成都世大運》中華田徑獎牌開張 跳高傅兆玄、蔡維智包辦銀銅牌 20:562023/08/03 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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