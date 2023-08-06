日系平價品牌UNIQLO受到不少台灣人青睞，一名男子看日本動漫，劇中男主角穿一身UNIQLO和女生約會，卻被同事吐嘈「怎能穿一身UNIQLO就去赴約？」讓他超級驚訝問「穿國民品牌不能約會嗎？」貼文隨即引發討論，網友點出2原因，在日本好看更便宜的衣服滿街都是，而且UNIQLO衣服款式較普通，無法穿出個人風格。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，日本動漫中，男主角要和女主角約會，事前同事對男主角說「怎能穿一身UNIQLO就去赴約？」這令原PO質疑「約會真的不能穿UNIQLO？在台灣若看到約會對象穿國民品牌，是不是也可以轉頭回家了？」

貼文掀起網友討論，「我不知道現在還有沒有，但日本以前滿看不起平價品牌，穿UNIQLO是真的會被翻白眼」、「之前好像日本有做過調查是否覺得約會穿UNIQLO不適合？」、「日本人就是會這麼覺得，不要懷疑，因為對他們來說，UNIQLO的衣服是非常平價的品牌，特別的約會或出去玩，穿UNIQLO會給人一種沒有精心打扮、不重視對方的感覺」。

另也有人分析2原因，第1是在價格上比UNIQLO優惠又好看的服裝店在日本滿街都是，所以去UNIQLO買就好像沒有挖掘「好看衣服店的能力」；其次是UNIQLO賣的衣服款式較普通，對於注重打扮的日本人而言，凸顯自我個性的衣物通常不會出現在UNIQLO。