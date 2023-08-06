近期江宏傑與福原愛的官司目前有了新進展，江宏傑委任的日本律師大淵愛子向媒體證實，東京法院於8月2日已經認定了江宏傑方的強制執行，雖然他曾在國際記者會上喊話不希望走到強制執行的地步，但是江宏傑方還是認為福原愛服從法院命令的可能性很低，因此向法院聲請強制執行。

據日媒《週刊文春》報導，事件的起因是福原愛逾期沒有履行離婚後的義務，與江宏傑在日本法院打官司一年，東京家事法院於7月20日判福原愛具有緊急性的保全命令。然而江宏傑方面認為，福原愛服從法院命令的可能性很低，因此向法院聲請強制執行，而8月2日東京法院已經認定。

事實上，強制執行分成「間接」、「直接」兩階段，間接執行是指若沒有依照法院履行，就會產生罰金並催促履行。如果依舊沒有履行，就會變成直接強制，由法院的執行官出面執行法院判決的結果。

對於福原愛強硬的態度，大淵愛子表示「這件事因為幾個要素考量，間接強制的可能性很低，因此請求強制執行，東京家事法院已經認定這樣的形式」，然而強制執行依舊有難度，因為目前無法得知福原愛的住處因此無法執行，所以希望對方遵守法院的決定。有關是否刑事告訴，她回應媒體正在討論中。