南投仁愛鄉受到暴雨侵襲，多處部落因土石流道路中斷，上百村民待援。清晨空勤總隊黑鷹直升機飛抵發祥村發祥國小投放物資後，立刻載運一位急需今洗腎長者飛往埔里宏仁國中，隨後又前往親愛村，順利運送3名洗腎病患送醫。

空勤總隊上午接獲仁愛鄉親愛村分別有潘姓女子、袁姓女友及馬姓男子急須洗腎，空勤總隊直升機接獲指令後，立刻飛往當地，順利將三位民眾送到南投體育場，並送往南投醫院及南基醫院。

親愛村3病患急洗腎 ，空勤直升機空中馳援送醫。(南投縣政府提供)

親愛村3病患急洗腎 ，空勤直升機空中馳援送醫。(南投縣政府提供)

南投縣府上午在國防部及空勤總隊出動6架直升機支援下，前往7個村落運送大量民生物資，讓受災民眾能夠維持最基本生活所需。

6架直升機共載運上百箱飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，分別飛往發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村等7村進行運送。

連日豪雨讓多處道路因土石流中斷，仁愛鄉受損嚴重，不少部落形成孤島，縣長許淑華昨日特別指示消防局向國家搜救中心申請直升機空投物資，強調目前必須讓受災民眾能夠維持最基本生活所需。