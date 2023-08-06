有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，先前獲國民黨提名出戰被稱作「綠到出汁」的高雄市第八選區（前鎮、小港）。她今（6）日在臉書分享，在小港區拜票時，與在地鄉親有熱烈互動，不只競選小物被秒殺，有人甚至還送了一罐活絡液與一份早餐給她，讓她直呼，「誰說我只有空軍？」

李明璇表示，今天早上5點半就出門，到小港森林公園向晨運民眾拜票，民眾對她這麼早出現感到訝異，她的競選小物「璇風扇」更一下子就發完了。李明璇也提到，不一定所有人都有在電視上看過她，或是聽過她的廣播節目《璇外知音》，但她非常樂意親自走入人群，讓大家看見，年輕人就是國家未來的希望。

李明璇分享，在公園拜票時，有位晨運的大哥送了她一罐活絡液，一位大姊更送她飯糰、監督她要吃早餐，她直呼，「誰說明璇只有空軍？我的『陸上義勇軍』每天都在成軍練兵」。

許多網友也在李明璇的貼文留言，「年長者會特別關心年輕後輩，多多問候、關懷連繫，他們就會把票投給妳」、「第一次看到這麼認真的立委參選人」、「加油喔」、「你真的是超人，平日早起我可以，但假日都很晚起」。