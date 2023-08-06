卡努颱風外圍環流重創南投縣仁愛鄉，造成多處淹水、土石流災情，仁愛鄉精英村往精英溫泉傳出民眾失聯。消防署特搜隊今（6）日上午已趕抵仁愛地區，協助南投縣政府成立搜救行動協調中心（UCC），整合新北市消防局快搜部隊及各支援搜救隊伍資源，共同投入搜救任務。
根據目前搜救人力投入情形，消防署特搜隊調派第一梯次18人及2隻搜救犬，新北市消防局特搜隊50人、4隻搜救犬、台中市消防局特搜隊20人、2隻搜救犬完成報到，總計88名特搜人員、8隻搜救犬參與救援任務。消防署特搜隊於搜救行動協調中心(UCC)稍後也將召開搜救隊長會議，向各支援特搜隊說明災情狀況並進行任務說明與指派。
消防署表示，本次救援行動參酌聯合國搜索救援模式，於現場建立UCC，參照土耳其救援經驗，將區分為管理、搜索、救援等編組，全力投入災區搜索救援任務，務期順利完成失聯或其他需救援民眾的搜索救援任務。
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