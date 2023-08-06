民進黨2024總統參選人賴清德昨（5）日出席「未來城市-青年進行式」論壇，談到能源問題時竟稱台灣沒有用電不足的問題，真正的問題是「綠電不足」，讓國民黨台北市議員、2024立委參選人徐巧芯狂酸賴這幾年毫無長進，對於能源政策依然腦袋空空。

徐巧芯今日在臉書表示，當初檢方承辦台南前經發局長陳凱凌的收賄案時，南檢同時也接到檢舉，稱光電廠下疑似掩埋重金屬廢棄物，檢方因此對力暘公司等相關46處所執行搜索，該公司總裁古盛煇的身分也被踢爆曾是行政院顧問、新竹縣小英之友會副祕書長，如今陳剛承認貪汙，沒想到隔天賴清德就喊台灣綠電不足，真的是再諷刺不過的事。

「賴清德覺得不夠，還要繼續搞下去？」徐巧芯砲轟，台南好山好水不再，只剩下太陽能板可以看，一切都是從賴清德擔任台南市長開始，怒批賴對自己人在其中牟利貪污毫不在意，對新潮流成員經營綠電公司賺到飽樂見其成，無視台南居民面對兩顆太陽的酷熱與噪音視，更不管台灣糧食自給率過低的國安問題。

徐巧芯酸，賴清德曾為了護航火力發電廠，說乾淨的煤不會有空汙，遭各界恥笑，如今又使用同一招，稱不是缺電是缺綠電，「代表他這幾年來都沒什麼長進，還是一樣對於能源政策腦袋空空。」