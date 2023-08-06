前日本桌球國手福原愛與江宏傑離婚後官司纏鬥至今，日前江宏傑更大動作飛往日本召開記者會指控福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，雖事後福原愛有透過律師發出聲明回應，但日本網友卻不買單，更認為她與廣末涼子都使用同樣的招數，使外界更加反感。

福原愛先前透過律師發出聲明回擊江宏傑記者會上的指控「所有的事情都已訴諸司法，我會盡我最大的力量守護！」更提到「現在在日本和臺灣審理的都是家事案件，完全沒有綁架等刑事案件，根本不是事實」也強調為了避免在公開場合發生爭執，不要公開案件的內容。

不過該聲明卻使得日本民眾更加反感，根據《富士晚報》報導指出，福原愛與廣末涼子的爭議同樣都是因外遇事件而起，且在兩人的聲明，卻都想藉由母親的使命感企圖扳回形象。

報導中更提及，兩人此舉都只會引來民眾質疑「妳在說什麼？」，加上福原愛及廣末涼子都犯了女性名人在維護形象上所做出的錯誤選擇「無非是一個糟糕的舉動」。