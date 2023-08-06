花蓮縣政鼓勵農友採對環境有利的方式耕作農田，配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫，以「生態薪水」為概念，給予友善環境的生產者獎勵津貼，鼓勵農民維護農田生態系。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政鼓勵農友採對環境有利的方式耕作農田，配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫，以「生態薪水」為概念，給予友善環境的生產者獎勵津貼，鼓勵農民維護農田生態系。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府鼓勵農友採取對環境有利的方式耕作農田，保護淺山及平原農地跟濕地重要生態系運作，配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫，去年成功輔導5鄉150多位農民取得獎勵金，共營造逾137公頃的友善生態農田，是全國第一，今年將延續計畫，持續守護家園友善的生態環境。

據農業部林業及自然保育署統計，全台近6成保育類野生動物棲息地多位於民眾居住生活的主要環境，如淺山丘陵、平原及海岸地區等，導致棲地零碎分散，食物來源不穩，不利繁衍，面臨絕種危機。

林業署為保全淺山及平原森林、農田、濕地等重要生態系，制定「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵民眾採友善農作、標的動物入侵及救護通報、社區自主參與棲地維護監測等，主動營造有利生物多樣性、重要物種生存或復育的棲地環境。

縣府農業處長陳淑雯指出，縣內重要棲地生態服務給付保育棲地包含水田及水梯田，以「生態薪水」為概念，透過給予友善環境的生產者獎勵津貼，鼓勵農民維護農田生態系。

她說，農友如單筆農地面積1分地以上即可申請，給付分成棲地維護、棲地營造與棲地成效給付，條件為田區需終年蓄水、不使用除草劑、毒餌、鳥網，農產品須符合農藥安全檢出，查核通過後，每公頃水梯田可獲得棲地維護給付3萬元， 水田2萬元；如配合計畫營造更友善生態棲地環境，依成效每案可再獲得1至4萬元的獎勵給付。

陳淑雯說，花蓮自110年度配合計畫，實施區域原本僅有吉安、豐濱與卓溪等3鄉，經去年度積極爭取，加入壽豐鄉與富里鄉，共輔導153位農民獲得重要棲地生態服務給付獎勵金，營造友善生態農田棲地超過137公頃，面積是全國之最。

花蓮縣政今年續推重要棲地生態服務給付計畫，明天開始將陸續到實施計畫的5鄉辦理說明會。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣府今年將延續計畫，實施區域為吉安、壽豐、豐濱、卓溪與富里等5鄉，即日起至8月31日受理報名申請，農民只要農地位在計畫區域內，無論使用有機友善或慣行農法都能參加計畫；另，農業處明天起至10日止，將分別前往5鄉舉辦說明會，鼓勵更多農友加入生態保育行列，詳細資訊可至縣府官網查詢。