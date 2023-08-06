紐西蘭日前發表首份國家安全戰略，提到中國大陸崛起對國際社會秩序及規範構成挑戰，也對紐西蘭造成衝擊。中國大陸駐紐西蘭大使館回應表示，中方無意搞地緣競爭，並希望中紐加強防務、安全對話交流。

中國大陸駐紐西蘭大使館指出，中方不在地區謀求私利和所謂勢力範圍，無意搞地緣競爭，中國大陸同太平洋島國的合作不針對第三方，也不應受到第三方干擾，反倒是一些國家不斷挑動矛盾對立，企圖搞排他性甚至針對其他國家的軍事同盟，將核擴散風險引入南太平洋。

中國大陸駐紐西蘭大使館發言人說，中紐關係保持健康穩定，局面來之不易，值得雙方共同珍惜呵護。中國大陸尊重紐方從維護本國利益出發堅持獨立外交政策，願同紐西蘭在相互尊重、求同存異、互利共贏的基礎上發展友好合作，加強防務、安全對話交流。

大使館發言人另稱，中國大陸一直是經濟脅迫的受害者。中國大陸堅持高水準開放，反對保護主義，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鍊」，反對單邊制裁、極限施壓。

紐西蘭日前發表首份《國家安全戰略》文件，指中國大陸近年不斷加大軍事力量建設和現代化，並提升在鄰近和印太地區的軍事投射力量，又指西方國家與中俄之間的戰略競爭，令紐西蘭面對近數十年來最嚴峻的戰略環境挑戰，但目前的軍事實力不足以應對未來挑戰。