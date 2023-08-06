第7屆兩岸大學生領袖營首次恢復線下交流，今日上午在大陸福建福州拉開帷幕。（主辦單位提供）

第11屆海峽青年節活動正在大陸福建展開，第7屆兩岸大學生領袖營今日上午在福州拉開帷幕。該活動首次恢復線下交流，共吸引了來自台大、清大、陽明交大的台灣大學生，及北京清華、上海交大、西安交大與港大等校的陸港學員共計140人參與。

本次活動以「青年Young計畫」為主題，開營式現場，來自西安交通大學、上海交通大學、陽明交通大學、台灣大學的4位兩岸團長分別接受營旗，宣告活動的開始，140名兩岸學員也在心願牆上寫下自己對領袖營活動的期待。90名台灣學員中，54人為首次到大陸。

140名兩岸學員中，有不少是領袖營活動的「忠實粉絲」。台大學生曾湘菱曾在2021年協助組織第6屆領袖營台灣分會場，銘傳大學學生葉川麟曾是第3屆領袖營學員，在本次活動中深度體驗福州市台胞公租房保利香檳社區台胞公寓。兩岸學員後續將分為兩隊，走進南平感受朱子文化、茶文化、閩越文化等。

分組活動結束後，兩岸學員將集中至琅岐海峽青年交流營地，共同參與「兩岸青年人才交流活動」、AR探秘三坊七巷、青年聯歡會等活動，通過實踐體驗、分享交流、編排節目等多種方式，深入交流，加深相互了解，增進互信認同。兩岸大學生領袖營目前是大陸規模最大、人數最多、大學覆蓋面最廣等兩岸大學生領袖參與的活動。