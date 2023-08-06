彰化縣動防所派出大型消毒車前往現場消毒。（民眾提供／孫英哲彰化傳真

彰化縣社頭鄉清水岩文創生態協會昨晚在十八彎古道入口夜觀生態時，發現該地水源保護區疑遭棄養1、2千隻鵪鶉，今天上午再前往查看，發現該批鵪鶉已死傷大半，遂緊急通報彰化縣動物防疫所，目前該地已由彰化縣動物防疫所展開全面清潔消毒，彰縣府農業處也進行採樣，後續並將追查該批鵪鶉來源。

清水岩文創生態協會理事長陳慶福指出，昨晚該會進行生態調查時，發現十八彎古道旁的水源保護區被棄置大批鵪鶉，數量保守估計達1、2千隻鵪鶉，因當時視線不佳，因此該會決定今天上午再到場清查，結果發現該批鵪鶉已死傷逾半，現場屍陳遍野，慘不忍睹。

陳慶福表示，這幾天下大雨，今天上午則是出大太陽，水源保護地滿地鵪鶉屍體，讓人看了十分擔憂，該地不但是水源保護區，還是生態復育區，不肖禽場竟將大批棄養的鵪鶉運載到該地「放生」，任由大批鵪鶉在該地等死，根本是在「放死」，這樣亂來的行為可能會導致該地爆發生態浩劫，「太殘忍了」。

昨晚該協會一開始發現有鵪鶉時，還以為是因為這幾天的豪大雨，造成鄰近禽戶飼養的雞隻跑出來，但仔細查看發現都是品種都是鵪鶉，且數量多到嚇人，大多數都羽毛脫落，光秃秃的鵪鶉在大雨澆淋下不斷全身發抖，讓協會志工們看了相當心疼。

該協會也緊急連繫動保志工到場，以品種及數量研判是禽場棄養的鵪鶉。農業處上午已派員到現場，帶回數隻鵪鶉進行化驗，調查有無感染禽流感等疫病；此外，彰化縣動防所已派出大型消毒車前往當地進行全面消毒。