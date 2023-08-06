王姓男子駕車疑似恍神，撞國1楊梅休息站分隔島。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

1名王姓男子今天凌晨駕駛黑色休旅車，行經國道1號南向71.3公里處，準備進入楊梅休息站時，疑似因為恍神，車子失控撞上休息站分隔島，隨後又撞上停在一旁的3輛汽車，因撞擊力道過猛，車頭嚴重扭曲變形，整起事故造成王男等3人受傷送醫，所幸並無生命危險，而現場也沒有任何人酒駕。

國道警方表示，王姓男子駕駛黑色轎車在今天凌晨0時33分，行經國1楊梅休息站處，疑似因為精神不濟，失控自撞楊梅休息站分隔島後，更撞擊波及休息站暫停休息的3輛轎車，因為撞擊力道過猛，王男的車輛嚴重扭曲變形，其他車輛則是車尾及車身多處被撞凹，所幸當時現場休息的車輛不多，沒有造成更大的危害，員警酒測4車駕駛並未酒駕，目前進一步查明肇事原因和究責。

國道警方表示，用路人駕車行駛高速公路，須保持精神專注，開車避免精神不濟打瞌睡或分心，容易造成嚴重傷亡，呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」。