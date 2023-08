日本經濟新聞與日本放送協會(NHK)報導,和平紀念儀式今天上午在廣島市和平紀念公園舉行,當年原爆受害者與其遺族等人齊聚哀悼犧牲者。

廣島市長松井一實考量俄羅斯侵略烏克蘭造成核武威脅升高,在和平宣言中主張「敦促執政者拋棄核威懾論已變得愈來愈重要」。

今年七大工業國集團(G7)在廣島舉行峰會,針對核裁軍彙整共同文件「廣島願景」,松井對此正面評價說,「讓實現無核武器世界的最終目標獲再度確認」。

不過,對於G7在共同宣言中再度表達「核威懾論」的想法,松井說,基於有政治領袖利用核武進行恫嚇的現實狀況,「大家應該正視核威懾論的失敗」。

松井也對全球領袖喊話,為了從嚴峻現實走向理想未來,有必要盡速提出具體對策。

有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用,也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),為敦促早日成為其締約國,松井要求日本政府以觀察員身分參加今年11月開舉行的第2屆締約國會議。

出席致詞的日本首相岸田文雄說,政府會朝實現無核武器世界持續努力,絕不鬆懈。談到「廣島願景」時說,能再度提高國際社會朝核裁軍進展的氛圍。

岸田也重申,日本會繼續堅持「非核三原則」(不擁有、不生產、不引進核武器)。不過,岸田談話中未觸及禁止核武器條約。

今天有約5萬人出席這場儀式,包括數量創新高的111個國家及歐盟都派代表列席。由於烏克蘭遭侵略,日本今年跟2022年一樣,沒有邀請俄羅斯及白俄羅斯。

由於過去一年與原爆相關的死者增加5320人,讓目前登記在冊的原爆罹難者總數也隨之增至33萬9227人。(譯者:黃名璽/核稿:劉文瑜)1120806