民進黨大同、士林立委參選人王世堅昨舉辦施政願景說明會，由於現場安排民進黨議員及里長送上「除油菜瓜布」，讓國民黨大同、士林立委參選人游熟慧批評，王世堅號稱用紳士風度進行選舉，卻走回民進黨負面攻擊老路，造勢活動幼稚安排「除游」橋段，「一個男人拿著菜瓜布說要除掉游淑慧，真有出息，不尷尬嗎？」

游淑慧在臉書發文表示，她一開始沒多想，直到有人私下告訴自己這是「除掉游淑慧」雙關語，便感到非常不舒服。

她指出，王世堅是政壇長輩，號稱用紳士風度進行這場選舉，但最近面對前瞻預算的質疑，他沒有能力用數字辯護，只能走回民進黨負面攻擊的老路，造勢活動還安排幼稚「除游」橋段。

游淑慧反問，高喊除掉對手，自己就會很爽？士氣大振？「一把年紀了，還玩這種不入流的小把戲」，先除掉自己同黨對手，現在又要除掉游淑慧，有需要把民主選舉搞成「給她死」、「除掉她」的氛圍嗎？

游熟慧表示，王世堅可以詢問里長，自己在活動發言可曾有一句批評過王？拜託選民1月13日記得投票，不管喜歡誰都要去投，她會盡力表現到最好，讓大家認同，也會努力「加游」，讓大同士林加一個游淑慧。