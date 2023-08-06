台灣人喜歡吃熱的飯菜，在超商經常有要求加熱御飯糰、麵包的民眾，但一名網友近日要加熱御飯糰時，遭同事阻止，表示這樣吃會胖，讓他很驚訝，對此，有內行網友解釋，因為冷飯中有抗性澱粉，較難被小腸吸收，因此熱量比熱飯要少。

原PO日前在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，因為他比較喜歡吃熱飯，所以買超商御飯糰都會加熱，但前幾天請店員加熱御飯糰時，被旁邊的同事阻止「不要加熱啦，這樣吃會比較胖！」讓他不解，真的有吃熱飯糰比較容易胖的說法嗎？懷疑自己是不是已經這樣吃胖20年，同時好奇超商冷藏區的飯糰能保持飯Q彈，不乾硬的原因。

問題一出，不少內行網友解釋吃冷飯能瘦的原因，「冷飯含抗性澱粉，熱量比較少」、「同事說的沒錯，吃冷的飯的確不易胖，但東西一吃多還是會累積熱量」、「就跟地瓜一樣，冷吃熱吃，吸收不一樣」。

而超商御飯糰米飯能保持Q彈，網友也指出是與米的品種以及溫度有關，「超商溫度都是在16～18度左右，和冰箱相比較不冷，一旦御飯糰冰在家裡冰箱米就會變硬」、「米飯不會變硬跟米種也有關係，御飯糰用的米感覺都很好，明顯比較大粒，是含水量比較高的米，冷藏情況下加上包裝保護，流失的水分不會那麼多」。