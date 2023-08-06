蔡政府執政以來頻舉債支應特別預算，遭國民痛斥評債留子孫，蔡英文總統昨親上火線否認外，也批馬政府留下鉅額負債。對此，民進黨立委郭國文6日反批，國民黨只看預算不看決算，蔡英文政府債務只增加4000餘億，馬英九8年執政卻多出1.7兆負債；民進黨立委許智傑則反問馬政府，最後一名怎麼好意思笑第一名？

被捲入特別預算風波的馬英九基金會執行長蕭旭岑也火力全開，稱我國特別預算舉債不列入總預算，因此許多債務實際上被蔡政府「藏」起來；蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超馬政府時期7909億元。但馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪才動用特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。

郭國文指出，蔡英文政府之所以編列特別預算，原因除了疫情之外，還加上國際情勢變化，所以需要編列相關特別預算支應，但特別預算不可能隱藏，必須納入公債之中。 郭國文批評，整個國民黨質疑最大問題在於「只看預算不看決算」，事實上蔡政府財政紀律遠遠優於馬政府，馬政府負債多出1.7兆，而蔡政府因為歲計剩餘增加、經濟有成果，因此償還很多債務，使得負債只增加4000億左右。

民進黨立委許智傑則批，數字會說話，馬辦批評蔡政府用竹竿逗菜刀的方式足不可取，蔡政府不只財政有剩餘，還發現金還稅於民，舉債也是有史以來最少的一任總統，反觀前朝馬政府8年1兆7000多億的舉債才是歷史新高，633通通跳票，更是國際認證的「bumbler（笨蛋）」，最後一名的馬總統怎麼好意思笑第一名的蔡總統？