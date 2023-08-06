台東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i-Tribe」，提供部落族人們免費使用無線Wi-Fi，目前建置熱點數量成果破千，台東184個部落都已建置。民眾即日自9月30日止，以i-Tribe上網，點選「天天送金幣」活動網頁，並輸入聯絡方式就能獲得20枚TTpush金幣，每日限領1次。

原住民族行政處表示，台東愛部落i-Tribe熱點自2018年起建置至今年7月止，使用人次超過600萬人次，台東地區184個部落皆已完成建置，無線熱點數量達1061個，寬頻涵蓋率達100％，提供居民利用無線寬頻達到巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決居民緊急救護的問題，保障居民的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

原民處進一步說明，為考量到民眾的實用性、介面操作難易度，Wi-Fi愛部落（i-Tribe）操作容易，不需註冊或認證，只要3步驟：將手機WiFi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選同意即可上網，對於當地的生活便利性及醫療保健品質皆有大幅度改善。