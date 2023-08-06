刑事局與柬埔寨當局、美國緝毒局合作，查獲789公斤K他命走私案，幕後毒梟為我國通緝犯。（刑事局提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

刑事局與柬埔寨當局、美國緝毒局合作，查獲789公斤K他命走私案，幕後毒梟為我國通緝犯。（刑事局提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

2021年在台灣因毒品走私，懷疑被黑吃黑而糾眾凌虐殺死運毒船長的天道盟不倒會分子陳啟祥，案發後逃往柬埔寨被我方通緝。今年3月初，刑事局偵三大隊獲知，陳輾轉藏匿於柬埔寨金邊，懷疑他在當地操盤跨境毒品走私，經與柬埔寨當局和美國緝毒局合作，日前在柬埔寨西港查獲789公斤K他命，逮捕陳等6名我國籍嫌犯，柬埔寨已將6人送往金邊法院審理。

刑事局偵三大隊接獲陳啟祥可能在柬埔寨自金三角走私毒品情資後，遂聯合刑事局國際科，協請柬埔寨及美國緝毒局（DEA）協助查緝歸案，並共組專案小組。經柬方及美國緝毒局長期跟監蒐證，以及刑事局即時回饋情資，陸續查出多名台籍共犯匿居柬埔寨金邊市販毒。

7月中旬，刑事局接獲情資，以陳啟祥為首的毒品運輸集團，將自柬埔寨運輸大量毒品入境台灣，立即通報柬國。專案小組見時機成熟，7月31日夜間先於柬埔寨西哈努克省查獲愷他命毛重789公斤，現場逮捕段姓、安姓等2名犯嫌，再於柬埔寨金邊市住處逮捕陳啟祥在內的4名犯嫌。

37歲天道盟不倒會大哥陳啟祥，被刑事局列為重要緊急查緝專刊的通緝對象，這次因跨境走私毒品，在柬埔寨被逮。（取自刑事局網站）

37歲陳啟祥與雙胞胎弟弟陳啟東都是彰化地區的天道盟不倒會要角，2021年9月，吳姓船長協助陳姓兄弟出海接運毒品，而最後因毒品下落不明而衍生糾紛，陳姓兄弟懷疑被黑吃黑，但船長卻稱接運過程被海巡署鎖定，已將毒品丟進海裡。

陳姓兄弟夥同20多人將吳約出來談判，將他帶往彰化一處貨櫃屋拷問、凌虐毆打，吳被凌虐5個多小時，送醫不治。案發後，檢警逮捕幾名共犯，但陳姓兄弟均已潛逃海外。

刑事局掌握2人流竄於東南亞各國，今年3月，確定陳啟祥人落腳在柬埔寨，並可能從事跨境走私。經與柬埔寨、美國緝毒局合作，將於逮捕陳啟祥，並查獲大量K他命。由於陳啟東仍未到案，刑事局持續與東南亞各國和美國緝毒局持續追緝陳姓兄弟的販毒網絡。

此外，警方發現除陳有不倒會背景，此次被查獲的另名段姓男子，則為竹聯幫明仁會成員。刑事局強調，此案同時達到強勢壓制幫派氣焰目標，展現拒毒於境外、溯源斷根決心。

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