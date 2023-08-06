法新社報導，28歲席布萊（O'Shae Sibley）除了跳舞也會編舞，他7月29日在紐約布魯克林（Brooklyn）一間加油站與人發生爭執時，胸部被刀刺身亡。

紐約市非裔市長亞當斯（Eric Adams）在事發地點舉行記者會，宣布犯嫌已經被捕；他表示受害者「也可能是我的兒子」。

紐約市警察局負責偵查的助理局長肯尼（Joseph Kenny）表示，涉案的青少年昨晚向警方自首。肯尼並未透露犯嫌姓名。

犯嫌被控犯下仇恨二級謀殺罪和非法持有武器。

事發當晚監視錄影拍下致命事發過程，影片顯示席布萊和其他幾名男子在加油站赤裸上身、穿著短褲。

肯尼表示：「在等待汽車加油的這段期間，席布萊這群人開始隨著車上音樂舞蹈起來。」

肯尼說，犯嫌和同夥「開始對席布萊這群人大吼大叫，用貶抑名稱喊他，並使用恐同字眼」。

「他們還說一些反非裔言論，並要求席布萊等人別再跳舞。」

雙方對峙持續了4分鐘，最後席布萊胸前被刺一刀，正中心臟，他於送醫後宣告不治。

案發後，社會大眾紛紛向席布萊致哀，包括樂壇天后碧昂絲，她的官網首頁寫著，「席布萊 Rest In Power」。

影壇重量級人物史派克李在社群媒體Instagram發布了一張席布萊在彩虹背景下快樂跳舞的照片，照片文字寫著「永遠被愛」，並加上「說出他們名字」（#saytheirnames）的主題標籤。

「說出他們名字」一詞是呼籲大眾關注體制性種族主義和種族不公現象。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120806