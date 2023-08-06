奧萬大清水橋遭土石流淹沒，令人觸目驚心。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努颱風尾狂掃南投！暴雨土石流馬路斷4截畫面曝 特搜隊馳援搶救失聯民眾 @ChinaTimes ​

南投縣奧萬大國家森林遊樂區因雨災重創，連接投83線聯絡道多處土石流，售票亭附近腦寮溪橋因山洪暴發沖毀，整座橋樑都不見了，奧萬大瞬間成孤島，造成園區43名遊客及工作人員受困，遊客說：「4日晚間洪水流進房裡，移至員工宿舍安置，傾盆大雨真的很可怕！」6日上午分4批搭直升機脫困。

受困約40名學員參加2日至4日的暑期野生動物調查營隊訓練，未料卡努颱風外圍環流及旺盛西南氣流影響，仁愛鄉3日深夜起降下驚人雨量，造成奧萬大往霧社投83線、往武界投71線道路都因雨災坍方土中斷，甚至連售票亭附近腦寮溪橋也遭山洪沖毀，43名遊客及工作人員受困。

奧萬大聯外橋樑腦寮溪橋因山洪暴發沖毀，整座橋樑都不見了。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大43名遊客及工作人員受困，6日上午分4批搭直升機脫困。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

受困遊客說，她與朋友參加營隊，前2天白天山上天氣都很好，3日深夜起突然下起傾盆大雨，還伴隨轟隆隆的雷聲，非常恐怖，4日雨幾乎沒停過，上午原本要搭遊覽車撤退，遊覽車卻困在霧社進不來，綠野山莊住宿區後方因土石沖刷下來竟淹水，園方緊急將大家安頓至員工宿舍，真的很可怕。

受困遊客強調，奧萬大園方提供的糧食、飲水都充足，也代他們一一向家人打電話報平安，得知腦寮溪橋也遭山洪沖毀受困時，當時內心真的很忐忑，很擔心無法下山，所幸5日中午過後雨勢趨緩，6日一早也順利搭直升機脫困。

奧萬大國家森林遊樂區因雨災重創，售票亭附近腦寮溪橋因山洪暴發沖毀，園區災情尚待勘查。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

遊客住宿的綠野山莊後方因土石沖刷下來竟淹水，園方緊急將遊客安頓至員工宿舍。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

遊客住宿的綠野山莊內淹水，讓住宿旅客嚇壞了。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

另有學員表示，因為當時下大雨，所以他們也不敢外出，不知道園區受災狀況，從勘災園方人員口中得知，奧萬大聯外道路沿途多處坍方、土石流，腦寮溪橋也被洪水沖走不見了，受困了2天搭直升機脫困，從直升機鳥瞰仁愛鄉災情，原本涓涓溪水變滾滾泥流，毀天滅地的天災真的很可怕。