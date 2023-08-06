近日基隆市公車處爆出「內鬼」偷油疑雲，公車司機在檢查油量是發現不對勁，還在油箱旁發現手印等痕跡，懷疑車輛所使用的柴油被偷，趕緊向上呈報。結果內部調查調閱監視器竟發現是「自己人」偷油，也向警方報案。警方調查後通知偷油司機到案說明，並依竊盜罪函送地檢署偵辦。

基隆市公車處爆發偷油事件後，公車處回應表示，該處駕駛員伺機偷抽取柴油的案件引起廣泛關注，並説明主要是一名駕駛員被指控在上班期間，疑似利用抽取的方式，竊取其他同事保管公車車輛柴油，後經過內部調閱監視器後，發現是該處的另一位駕駛員所為，並報警處理。

公車處指出，根據初步調查，疑似為一名駕駛員在上班期間內抽取別台公車油箱內之柴油，而該行為被一位機警的同事於檢查自身車輛油量及車身油箱處之痕跡發現，並盡速通報公車處相關主管，以進一步查證案件。

公車處強調，已報警請警方協助案件調查並正在對涉事駕駛員進行深入調查中。如證實有不法行為，駕駛員可能面臨盜竊或侵占等相關指控，並對涉違法不當行為感到震驚和遺憾，將全力配合警方的調查，如確定人員涉案將依規懲處，以避免類似事件再次發生。

而基隆市警局調查後表示，根據監視器錄影有鎖定犯嫌，並通知到案說明。該名駕駛員承認有偷抽油，但辯稱是因為颱風天為了方便才抽，後來也是用在自己的公車上，只是便宜行事而已，而該駕駛分4次抽取柴油，約抽取14公升，價值約近400元。

後警方將全案依竊盜罪嫌，將駕駛員移送基隆地檢署偵辦，也結束這場「自己人」偷油風波。