近日臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」有則貼文引起熱議，文中指出南門圓環驚見車輛逆向行駛，提醒大家看到該車要閃遠一點，網友則紛紛表示，不是外國人就是外地人，還有人戲謔道，「太狂，要頒獎牌」，對此，警方表示，將不定時加強取締，逆向行駛依法最高可處1800元罰鍰。

該則貼文寫道，「縣城驚魂記！！看到他要閃遠一點」，並附上3段白色小客車在恆春南門圓環逆向行駛的清晰影片，貼文一出，立即引起熱議，網友紛紛留言表示，「好幾年前遇過，相信不是第一輛，也不會是最後一輛」、「這個太狂了，獲頒價值1800元獎牌一面」。

還有網友說，「本地店家的車，一看就知道是遊客」、「這是日本還是香港、英國來的嗎」、「可能是外國人，同事在日本第一次開車也是逆向，打到雨刷樣樣來」。也有人說，「畫面拍得很清晰，應該快點向警方檢舉，快開單」。

對此，恆春警分局表示，從影像推測，可能是外國遊客因不熟悉台灣交通規則，或是遊客對於道路狀況不熟悉，而誤從左側車道駛入，導致逆向行駛的場面險象環生，依道路交通管理處罰條例第45條規定，不按遵行的方向行駛，可處600元以上、1800元以下罰鍰，警方將不定時加強取締，維護用路人安全。

但警方也提醒民眾，因警方不能直接依民眾放在網上的影像開單，要有民眾向警方檢舉後，警方才能依規定受理處理，因此呼籲民眾若有發現任何違規情事，一定要報警處理。