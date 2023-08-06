曾多次征戰亞洲高爾夫球巡迴賽的選手周文軒在高雄創辦「威加高爾夫學院」，專攻青少年培訓，他稱自己指導的是「可以升學的高爾夫」。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

曾多次征戰亞洲高爾夫球巡迴賽的選手周文軒在高雄創辦「威加高爾夫學院」，專攻青少年培訓，他稱自己指導的是「可以升學的高爾夫」。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

曾多次征戰亞洲高爾夫球巡迴賽的選手周文軒在高雄創辦「威加高爾夫學院」，專攻青少年培訓，他稱自己指導的是「可以升學的高爾夫」，今年也順利幫助女高中生赴美留學，並獲得美國大學全額獎學金贊助，周文軒感謝高市府青年局的青創補助，讓他可以投資更好的場地設備、減輕租金負擔，並透過影片行銷學院。

周文軒高中時期赴澳洲高爾夫球學校讀書，隨後轉為職業選手，多次參加亞洲巡迴賽，也於「裙襬搖搖基金會」擔任青少年培訓教練，不斷精進高爾夫球技巧及運動醫學知識，獲有美國TPI青少年訓練認證，多次帶領大小選手遠赴外國移地訓練及參與國際賽事。

多年前周文軒帶選手出國比賽，美國大學教練相當讚賞台灣青少年的球技，希望網羅有潛力的種子赴美留學，並提供獎學金。美國教練這席話讓他起心動念，開始規畫以高爾夫球幫助青少年出國留學，做出「可以升學的高爾夫」。

周文軒與2位熱愛高球運動的朋友在鼓山區馬卡道路上成立「威加高爾夫學院」，打造出高雄唯一科學專業培訓教室，購入世界級選手訓練專業配備「Trackman彈道追蹤儀」，記錄使用者揮桿數據資料，以教練專業經驗及數據化科學儀器雙管齊下幫助學生更有效率的學習。

青年局表示，今年威加高爾夫學院已將黃姓女高中學員培訓為一位擁有出色球技及比賽成績的選手，也已申請至美國佛羅里達州的Seminole State College就讀，並獲取全額獎學金贊助。周文軒認為，若孩子喜歡高爾夫球，且將來還有機會赴美留學，每年動輒4至5萬美元的學費均由學校支出，就算現在扎根學習不便宜，但對很多家長來說，還是相當值得投資。

周文軒表示，特別感謝青年局的青創補助，讓他可以投資更好的場地設備，也減輕租金負擔，並透過影片行銷學院。疫情期間運動產業重傷，青年局的補助資源，對白手起家的青年運動創業家來說是雪中送炭，也讓他們可以努力專心做好一件事。