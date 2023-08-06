彰化芳苑鄉海空步道旁的台61線橋下空間優化工程完工模擬圖。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉海空步道前年後啟用，步道搭配溼地生態和絕美夕陽景觀，成為暴紅景點，美中不足的是，常有遊客喊太熱，彰縣府為此在鄰近海空步道的台61線橋下進行空間優化，工程可在明年農曆春節前完工，屆時可提供遊客遊憩、乘涼及拍照打卡。

為完善海空步道環狀生態旅遊動線，今年彰縣府投入1030萬元工程經費，優化台61線橋下休憩節點空間。

彰化縣長王惠美日前帶領相關局處首長前往工地視察，希望工程完工後可提升遊客旅遊品質及安全性，再延續前期海空步道帶來的觀光效益，人潮帶來錢潮，帶動地方經濟發展。

彰縣府城市暨觀光發展處指出，該工程主要以在地生態特有的彈塗魚與招潮蟹等作為互動裝置意象，兼具生態意識及環境教育功能，同時並運用地形高低差，結合特殊鋪面增加遊憩機能，為基地增添多元功能。

因該地有特殊的海牛文化，為確保遊客與海牛車動線分道，同時設置越堤人行路廊，提升遊客安全性，城觀處預估橋下空間環境營造後，將可成為新的休憩打卡景點。

城觀處指出，彰化縣西濱沿海具豐富生態資源及許多特色景點，芳苑鄉擁有豐富的生態人文資源景觀，完工後串連彰化烏溪自行車道、伸港自然生態教育中心、王功漁港休憩區等知名景點，未來形成彰化西濱海岸觀光旅遊帶，吸引觀光人潮，彰化絕對不無聊，值得遊客來體驗。

芳苑鄉長林保玲說，感謝縣府團隊能將台61線橋下空間進行優化，因為遊客來到海空步道觀光遊玩時，時常喊說很熱、沒有地方可休息，橋下空間優化工程完工後，就可以讓遊客有一個𨑨迌、乘涼的地方。