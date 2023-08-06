65歲資深媒體人陳文茜自2019年罹患肺腺癌，雖動手術切除腫瘤，但免疫系統出現問題，近年更飽受敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等3重病所苦，飽受病情折磨，近日她發文感嘆病情影響了她的人生，她原以為自己會慢慢好起來，但是「55歲那年，我連續在台灣前後住院兩個月，至美國兩次插管開刀，我的夢碎了一半。」

陳文茜曾經向自己許諾，55歲退休，移居歐洲，尤其法國或是義大利鄉下；只致力於生活，致力於美好的事物，還有寫作，認為自己絕對「不辜負自己這一生」，豈料55歲那年，自己連續在台灣前後住院兩個月，至美國兩次插管開刀，「我的夢碎了一半。」，但依她依然堅持面對病情，認為自己會慢慢好起來，減少工作、好好養病。

雖然陳文茜還在對抗病魔，但是她依舊抓住每一刻，接受命運的安排，「所有的日子對我都是多出來的，我沒有放棄病情可以好轉的希望。」，年輕時候移居歐洲的夢想沒變，所以她也將這份夢想化為行動，「我近期搜集正在拍賣或是出售的義大利或法國莊園。多數價格都在100萬歐元以下，比買個台北小公寓還便宜。Go！」

貼文曝光後，引來網友熱議，「你的正面積極可以影響很多人! 這是一種能量傳達 !」、「祝文茜姐夢想成真」、「感動妳對生命的熱愛，對夢想的執著。」、「莊園維護成本高。愛妳的不放棄 鼓勵很多病友」、「我等你的義大利莊園開箱」、「支持文茜半退休養老，幸福的生活一定會產出更多好作品」