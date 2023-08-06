今天是廣島原子彈爆炸78周年，日本駐台代表泉裕泰表示，俄羅斯不僅違反國際法入侵鄰國烏克蘭，甚至不惜威脅使用核武器。北韓持續開發核彈，中國大陸也大幅增加核武持有數。他呼籲這些國家領導人應該去廣島和長崎看看，從人類過去的錯誤中吸取教訓。

泉裕泰在日本台灣交流協會臉書發文表示，今天又迎來了8月6日－原爆的日子。距離那天，已經過了78個年頭。

他說，回顧當今世界，作為聯合國安理會常任理事國、肩負維持世界和平責任的大國俄羅斯，不僅違反國際法入侵鄰國烏克蘭，甚至不惜威脅使用核武器。北韓持續開發核彈，中國大陸也大幅增加核武持有數。使用核武究竟會有什麼後果？「如果這些國家的領導人無法想像這種痛苦，那他們應該去廣島和長崎看看，從人類過去的錯誤中吸取教訓」。

今年在廣島舉行G7峰會，會上發表和平宣言，各國領導人也參觀廣島和平紀念公園和廣島和平紀念博物館，再次認識到了核武的恐怖。會中，各國也回顧了台灣海峽的和平。

泉裕泰指出，每年的這個時候，日本報紙都會刊登各種有關原爆經歷的文章。8月1日，《朝日新聞》報導了當初被動員協助保護城市免於空襲的8000名小學生和中學生，遭受原爆襲擊，在血海與火海中不停地向父母求救，最終有6000多人因此殞命。戰爭是非常殘酷的，而當中最無情的武器莫過於核武。

他說，作為在戰後出生於廣島的日本人，在今天這樣的日子裡，他再次深切的期盼人類牢記歷史，為打造一個更加和平、無核武的世界做出更大的努力。