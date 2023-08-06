全教總及教師們前往新竹縣政府表達訴求。（邱立雅攝）

義民中學勞資爭議未歇，6日全教總與受害教師們前往新竹縣政府開協調會，並由縣長楊文科親自主持，但義民中學校長及董事長均未出席，僅派家長會長作為代表，讓楊文科相當不滿，當場決定7日要親自前往義民中學解決勞資紛爭。此次協調會因校方無可做決定之人出席，楊文科要求校方承諾所有教師已完成續聘程序、3天內發薪資且是完整全薪、7天開校務會議討論教師服務規約。

全教總在協調會中指出，根據教育部裁示，教師們早已完成續聘，日前義民中學發出的回聘訊息已是多餘，在正常聘任程序中，5日就應該發薪水，但這些老師們卻未領到一毛錢，要求義民中學盡速發放薪資，且要學術研究費不打折的全薪。

教師們表示，過去薪水就因共體時艱而打折、課時是正常的1.3倍，此次一下子少了10名教師，眼看逼近開學，深怕學生教學開天窗，加上8月未領到薪資，自己有家要養、有房貸要繳，不知如何是好。

甚至還有學生當場向楊文科陳情，一名國3學生表示，因為自己班上就有多名老師遭到解聘，同學們都很擔心之後沒有老師，大家該怎麼辦？每天上課都沒辦法專心，全班人心惶惶，即使老師們承諾願意繼續教他們，但沒有薪水大家都很替老師擔心。

楊文科當場對義民中學提出3點要求，首先是教師們根據規範已屬完成續聘程序，其次是薪資必須在3天內發放且校方應給予全薪，最後是7天內開校務會議討論教師服務規約。由於協調會校方僅派家長會代表出席，在學生當場向楊文科陳情後，楊文科即決定排開行程，7日前往義民中學解決勞資糾紛。