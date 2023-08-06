日月光集團為支持台灣多元創業環境， 於去年舉辦「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，提供優勝團隊共千萬創業補助金，並進行為期一年的訪視與諮詢服務，協助輔導獲獎團隊建立創新營運模式，給予最需要的實質幫助。

本次「日月光社會創新競賽」，仍將於獲獎隊伍中選擇未來可能合作的對象，致力環境發展與社會關懷，同時展現日月光集團投身社會企業領域的決心，並應用社企公司精神，將合作項目之盈餘捐獻回饋於社會公益，發揮正面永續的社會影響力，並積極響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的「SDG 8合適的工作及經濟成長」和「SDG 17多元夥伴關係」兩項目標。

日月光集團持續推動自身企業永續發展，今年八月日月光社企與ECOCO宜可可循環經濟合作，於日月光集團高雄廠區導入「智慧回收機」，運用光學辨識技術，將塑膠、鋁罐有效分類，精確辨識瓶內殘留液體，相較於傳統回收方式，可有效降低清運碳足跡；結合獎勵回饋機制，帶動2萬多名員工踴躍實踐循環經濟、落實友善環境行動。除了集團所屬之廠區外，日月光社企也會將此模式導入大學校園，計畫共設置15台智慧回收機，傳播永續精神與循環知識，支持學生體現綠色實踐力。