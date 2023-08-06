日本讀賣新聞及日本放送協會（NHK）報導，昨晚這起意外造成東海道線及湘南新宿線從今天首班車起停駛，但經搶修及確認安全後，東海道線已在上午8時起復駛，湘南新宿線預計下午也可望復駛。

警方表示，出事列車是花火大會（煙火大會）臨時列車，8月5日晚間9時30分左右行經鎌倉市時，不明原因撞上低垂的高架電車線，造成司機員及乘客共兩人受傷。

警方及消防單位表示，由於列車前擋風玻璃破裂，造成62歲司機員眼部受傷；而在首節車廂內的59歲男性則是頭部受傷，兩人同屬輕傷。至於其他乘客至少有8人自訴身體不適被送醫。

JR表示，這起事故造成部分列車臨時停車，多數乘客被關在沒有電力及空調的車內，有乘客自訴有中暑症狀。

事發後乘客被安排離開列車，走鐵軌到距離約700公尺外的鎌倉市JR大船站。一直到今天上午還有無法返家的乘客，在計程車招呼站前大排長龍等待上車。

20多歲女性受訪說，從昨天晚上10時左右電車停駛，好不容易終於來到這個車站，但等計程車已等了約3小時，真希望早點回到家。

昨天從東京都內在返家途中遇到此事的40多歲男性說，列車動彈不得持續5到6小時，「真的好累」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120806