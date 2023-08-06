不只腦部會中風，腸子也可能發生。五股翔展診所院長傅裕翔分享案例，一名長者持續腹瀉1周，服藥不見改善，反而越來越悶痛，經檢查診斷為腹部血管栓塞引起腸中風，所幸住院治療2周後順利康復。醫師表示，腸中風好發於60歲以上的長者，恐出現強烈腹痛、嘔吐、腹脹及腸道運動異常，尤其有心血管疾病、高血壓、糖尿病或吸菸者風險更高，不可不慎。

傅裕翔在臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，一名長者出現持續腹瀉及腹部悶痛症狀，進行理學檢查時發現，患者上下腹皆有明顯壓痛，更出現反彈痛，不過肌肉尚未出現僵硬，推論已產生初期的腹膜炎，更可能是腸中風。緊急安排轉送醫院急診評估，結果診斷為腹部血管栓塞引起腸中風，立刻收治住院，所幸經2周治療後順利康復。

傅裕翔說明，腸中風的醫學名為急性腸繫膜缺血，就像腦中風，也是血流不足、缺血所導致。症狀包括強烈腹痛、嘔吐、腹脹、腸道運動異常，好發於年紀超過60歲的長者，尤其是心血管疾病、高血壓、糖尿病或吸菸者風險更高。

傅裕翔提醒，年長者的初期症狀可能不太明顯，也不一定會合併發燒或明顯腹痛，必須特別提高警覺，適時治療可以避免腸組織壞死和其它併發症發生。他更呼籲，身體的痛楚不是用來忍耐的，當心錯過健康警訊，延誤就醫治療的黃金時間。

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