台中市長盧秀燕啟動中台灣區域治理平台災區支援機制，昨天下午6點18分派遺特搜大隊先遣小組5人至南投縣消防局仁愛分隊協助搜救。（市府提供／張亦惠台中傳真）

卡努颱風帶來的豪雨重創南投縣仁愛鄉，台中市長盧秀燕啟動中台灣區域治理平台災區支援機制，昨天下午6點18分派遺特搜大隊先遣小組5人至南投縣消防局仁愛分隊協助搜救，今天早上6點10分再調派消防局特搜大隊15人與2隻搜救犬加入搜救行列，南投縣長許淑華也到盧秀燕臉書表達感謝。

卡努颱風帶來的雨勢驚人，自8月4日開始，南投縣陸續傳出災情，尤以仁愛鄉最為嚴重，盧秀燕說，看到南投各地受創的畫面，她相當不捨難過，中部縣市有如親密的一家人，災害搶救要與時間賽跑，此時更應緊密合作不分彼此，因此，台中市啟動中台灣區域治理平台災區支援機制，提供南投縣救災資源，希望幫助受災民眾度過難關。

南投縣長許淑華也到盧秀燕臉書留言，除祝福早日康復外，也感謝盧秀燕關心南投，特地打電話關心並分享救災資源。

消防局長孫福佑說明，先遣小組已連夜趕至南投災區，確認搜救任務與支援需求；第二批人員於今日清晨出發會合。台中特搜大隊過往曾馳援八八風災、蘇花公路遊覽車墜海事故、花蓮地震和台南維冠大樓倒塌等國內重大災害；本次由特搜大隊副大隊長詹智超，率特搜大隊部、大誠分隊、西屯分隊、國光分隊與搜救犬隊，共20人及2隻搜救犬投入救災。