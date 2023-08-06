嘉義縣教育展望協會精心籌辦「寶寶爸爸公益運動會」，共有240組寶寶、爸爸報名同場競技。（嘉義縣教育展望協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育展望協會精心籌辦「寶寶爸爸公益運動會」，共有240組寶寶、爸爸報名同場競技。（嘉義縣教育展望協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育展望協會精心籌辦「寶寶爸爸公益運動會」，讓愛心與陪伴綻放於「競技場」，也為弱勢家庭帶來溫暖與關懷。（嘉義縣教育展望協會提供／呂妍庭嘉義傳真）

為讓爸爸、阿公有特別父親節體驗，嘉義縣教育展望協會精心籌辦「寶寶爸爸公益運動會」，昨5日開放240組寶寶、爸爸同場競技，不管是爬行比賽、大寶寶疊疊樂、準爸比快手包尿布等項目，都讓全場民眾笑聲不斷，嘉義縣教育展望協會強調，運動會除營造親人間的快樂回憶，每名參賽者所繳費用將全數捐給社福機構安仁家園，讓愛心與陪伴綻放於「競技場」，也為弱勢家庭帶來溫暖與關懷。

教育展望協會表示，這次活動獲得許多團體、企業等各界贊助，總市價高達10萬超值獎品，人人都有參加獎，前3名還有千元大獎，甚至抽住宿券、弘安藥局3000元提貨券、晴晴百寶盒攝影票券等，豐厚獎勵也讓寶寶、爸爸們更有拚勁。

嘉義縣教育展望協會積極入校舉辦108課綱宣導系列活動，連續2年推動校園反毒宣導課程，榮獲行政院「112年全國反毒有功團體」肯定，除了在學齡層各階段積極引進資源協助校園學習創新，去年協辦嘉義縣第1屆寶寶爸爸運動會後，今年精心主辦「寶寶爸爸公益運動會」，讓新手爸媽與寶寶從簡單遊戲、親子互動，增進親子關係。

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