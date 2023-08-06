台南市環保志義工群英會今天在嘉南藥理大學登場，全市共近800名環保志義工組成27支隊伍參賽，冠軍隊伍將代表台南參加10月由環保署在台南舉辦的全國賽。市長黃偉哲宣布，為了讓環保志工執勤時享有更多保障，環保局將提高環保志義工意外險投保金額，最慢明年1月從目前100萬元調整為300萬元。

台南市政府環保局表示，台南市環保義、志工人數共2萬5896人，已盤點預算，將盡快提高志工的保障，最慢明年1月上路。環保局長許仁澤說，環保志義工意外險投保金額只要有經費，就會立即辦，且因應通貨膨漲，也會通盤檢討環保志義工執行勤務必需品的經費補助。

黃偉哲致詞時表示，台南環保志義工的人口占比在六都數一數二，感謝環保志工長期默默付出，不辭辛勞協助區里環境維護感謝環保志義工的付出，尤其最近登革熱疫情，更需要志義工的幫忙，因此也設法讓環保志工執行勤務時，有更多的保障。