有些人總是處處為別人著想，卻常常忽略了自己感受，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、天秤座、巨蟹座總是心甘情願委屈自己，體諒他人，有時即使要自我犧牲，也不忍對別人狠心。

▍雙魚座

雙魚座天生敏感多疑，總能輕易捕捉到身邊人的一舉一動，接著再具體分析，並根據當下的場合做出判斷、決策。然而很多時候，善良的雙魚座會委屈自己，體諒別人，讓人感到心疼。

▍天秤座

天秤座有著討好型人格，他們從來都把「讓別人開心、滿意」當作自己的重責大任，為了達到目標，他們心甘情願委屈自己，甚至還會做出出乎別人意料的自我犧牲，表面上裝做若無其事，其實背地裡偷偷哭過無數次。

▍巨蟹座

在社交場合中的巨蟹座，一直都在忍讓別人，同時小心翼翼隱藏起委屈，並慷慨體諒別人的難處，而在一次次的犧牲自我、成全別人的過程中，巨蟹座表面看似笑臉迎人，其實內心的壓抑早已折磨得身心疲憊，儘管也想為自己瀟灑一回，但善良又心軟的他們就是不忍對別人狠心。