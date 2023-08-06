馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）5日出席會議時表示，中國大陸外交部長王毅將於下週訪問馬來西亞。

馬來西亞「星洲網」報導，安華於檳州一場企業集會上致開幕詞，在談到投資計劃時，透露這項消息。不過，他並未進一步透露更多王毅此次的訪問事宜。

69歲的王毅上週再度獲任命為中國大陸外交部長，接替已一個多月沒有露面的秦剛。

王毅於去年7月11日及12日擔任外長時，曾對馬來西亞進行兩天的訪問。當時他到國家王宮拜會國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah），也禮貌拜會時任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。王毅也曾於2020年訪問馬來西亞。

「星洲網」指出，馬來西亞與中國大陸於2013年升級為全面戰略夥伴關係，兩國的關係不斷深化，因此王毅此次到訪，為慶祝建立戰略夥伴關係10週年和建交49年具有特殊的意義。