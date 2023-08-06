近日大陸河南省審計廳發佈一份引人矚目的審計報告，該報告揭露2021年7月河南省遭遇歷史罕見特大暴雨災害後，2年來近百億元（人民幣，下同）災後重建資金的運用出現問題，例如虛報項目開工或完工、重建資金使用不合規等，同時揭露地方金融企業國有資產審計時，也發現41家銀行機構違規處置不良資產達到百億元。

根據每日經濟新聞報導，河南省審計廳7月28日發佈《關於2022年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，對河南省2021年特大洪澇災害災後恢復重建審計情況進行說明。

該《報告》重點審計了44個極重受災縣，發現多項下列問題。具體包含博愛等24個市縣、162個項目推進緩慢，涉及計畫投資額31.27億元；潢川等4市縣虛報22個項目開工或完工情況，涉及12.83億元；新密等4個市縣多報15個項目投資完成額4.32億元。

第二則有淇縣等9個縣、1戶省屬企業4.05億元災後恢復重建資金使用不合規；衛輝等2個縣融資平台截留災後恢復重建資金3091.28 萬元。

第三則有正陽等73個縣242個項目建成後，出現工程品質不達標，涉及計畫投資額33.46億元。另有信陽等9個市縣、24個項目未經驗收即交付使用，涉及投資完成額5.63 億元。

該《報告》還披露了地方金融企業國有資產審計情況。發現的主要問題：一是41家銀行機構違規處置不良資產100.05億元。二是17家銀行機構通過人為調整企業類型等虛報涉農、小微貸款56.9億元。三是39家縣級農信行社偏離服務本地縣域經濟定位，發放異地貸款498.14億元。

回顧2021年河南鄭州「7．20」特大暴雨災害調查報告公佈，當時災害共造成河南省150個縣（市、區）1478.6萬人受災，因災死亡失蹤398人，直接經濟損失1200.6億元，其中鄭州市409億元、占全省34.1％。