油價連五升，加油要快！中油宣布明（7）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，調整後，95無鉛汽油站上每公升32元大關，創逾15個月新高。

中油表示，受沙烏地阿拉伯延長減產時間至9月及俄羅斯9月原油出口量擬減少30萬桶／日等因素影響，導致國際油價上漲。國內油價依公式計算漲幅為2.50％，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲1.3元及2.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.4元及1.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.7元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.1元及2.5元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.2元。

調整後，92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升28.2元。