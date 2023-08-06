審計部報告連環爆，成為民進黨最大打擊，蔡英文總統昨親上火線駁斥，指前總統馬英九執政8年增加1.7兆元債務，她任內僅增加4000多億元，駁斥國民黨的「債留子孫說」。對此，前副總統呂秀蓮6日指出，理財能力是對從政人員的重要要求，建議行政院或財政部開記者會逐一說明，不要抓一點點來談，這樣誤導民眾不好。

呂秀蓮日前規畫台韓「甲午戰爭129年」論壇，該活動甫於首爾落幕，她今日上午舉行返台後首場記者會，對於近日藍綠駁火最為激烈的「債留子孫」攻防議題，她僅稱自己剛出國回來，沒時間仔細閱讀出國期間發生的事情。

呂秀蓮認指出民眾對於中央政府財政紀律有所討論，她過去擔任桃園市長期間不僅還清舊債，還留下25億元，因此「理財能力」應是今後對從政人員的重要要求，過去都忽略了；她建議，選後中央或地方的行政主管，應先公布就任時的財政狀況，4年任期結束後再公布一次，讓選民清楚知道，「這4年來花了多少錢，做了多少事。」

「在野黨一定要嚴厲監督執政黨，但是否有誤解的地方？」呂秀蓮認為，蔡政府相關主管應清楚向全民逐筆說明重大支出。

呂秀蓮指出，現在是人民引領國家的時候，不能單單信賴一位總統，放眼過去，世界各國的民選總統後來都出了些問題，與其責備個人，不如在制度面建立好，的確特別預算常態化，可能影響財政紀律，這部分立法院應該負責任，在野黨應該要監督。

媒體追問，蔡英文宣稱自己是「還債最多」的一任總統，呂秀蓮則說，這些大家都是一知半解，而政府應該被監督，政府也應該主動解釋，何不由財政部長或行政院長開記者會，坦然說明各界懷疑的面向，不要都抓一點點來談，這樣誤導民眾不好。