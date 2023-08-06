義民祭即將到來，第235屆義民祭祭典活動今年由五分埔祭典區輪值。（邱立雅攝）

義民祭即將到來，第235屆義民祭祭典活動今年由五分埔祭典區輪值，祭典區範圍以新埔鎮五埔里及關西鎮東平里共同籌辦，6日當天縣長楊文科、值年總爐主陳世偉等人一同恭迎義民爺爺回祭典區坐鎮，展開為期1個月的奉飯儀式，也代表義民祭典正式揭開序幕。

褒忠亭義民節祭典義民祭為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，1年1度的義民祭的活動中，完整展現義民信仰的精神及價值。6日當天由楊文科、與值年總爐主陳世偉、新埔鎮長陳英樓及輪值地區里長及爐主們，一同恭迎義民爺爺回祭典區坐鎮。

陳世偉表示，此次義民祭由新埔鎮五埔里及關西鎮東平里共同籌辦，兩里的里長相當幫忙，地方上捐獻踴躍，小至1、200元、多至數千元，總計捐獻金額加起來超過240萬，非常感謝大家幫忙。

楊文科則表示，義民祭典為客家文化傳統儀式，為了深化傳承，此次祭典要將之提升為品牌，在8月24日義民祭大典中也會邀請中部8縣市首長，一同參與香旗回娘家儀式，挑擔回到義民廟，象徵「擔擔相傳代代傳」，盼大家更了解客家祭典及文化。

文化局指出，今年的義民祭著重教育扎根以及客家文化傳習兩大主軸，早在6月即到本次祭典區的3個國小舉辦了「義進校園」，讓學生透過劇團的演出，能夠更加認識義民祭。縣府同時辦理「2023義民客語講古比賽」，全縣國小低年段、高年段和國高中職組經過初賽影片審查後，選出24強，7月22日在枋寮國小展開最終決賽。

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