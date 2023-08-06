6日清晨6時許，羅斯福路、新生南路路口發生嚴重車禍。（翻攝畫面）

北市羅斯福路6日凌晨6時13發計程車疑似闖紅燈，撞擊一輛機車，車上一對夫妻正要去台大運動場，後座張女被撞飛，傷勢嚴重送醫急救，目前尚在開刀，至於事故責任，警方將後續調查。

63歲洪姓計程車駕駛，清晨載客從北往南方向，行經羅斯福路三段，在新生南路路口時，疑未注意前方燈號，已有數台機車起步，打算經過路口往台大方向，洪姓駕駛見狀，立刻左右閃躲，仍撞上53歲杜男騎乘的機車，後座搭載同年齡的張姓妻子。

杜男則從士林騎車到台大運動場，與妻子張女一起運動，不料行經羅斯福路3段，在316巷巷口待轉，不慎遭直行計程車撞擊，杜男頭部擦挫傷，張女傷勢較重，現仍在醫院搶救，計程車駕駛杜男當時車上乘客見狀則立即離開，杜聲稱當時是黃燈，並未闖紅燈。

中正第二分局調查，雙方駕駛酒測值均為0.00MG／L，均無飲酒情事。警方業已調閱路口監視器畫面，以釐清後續雙方肇事責任，並同時呼籲駕駛人行經路口時，應遵守交通號誌行止，專心駕駛，如無號誌路口應減速慢行、小心通過，同時應注意前方人、車路況，維護自己與他人行車安全。