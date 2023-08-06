受今年颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，大陸多地暴雨成災。吉林舒蘭市5日晚上通報，汛情已致6人遇難，4名公職人員因搶險救災失蹤，失蹤人員包括舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東。目前吉林舒蘭市的本輪降雨過程已基本結束。

據了解，舒蘭市防汛抗旱指揮部，舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等4名公職人員，在赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中遇險失蹤。事發後，舒蘭市組織多支救援隊伍進行緊急搜救，目前搜救工作仍在持續進行。在搶險救援中，舒蘭市進行預防性和緊急性兩次轉移，共轉移人員近2萬人。

根據香港01報導，舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣，截至4日下午3時平均降雨量達111.7公釐。其中強降雨中心永勝林場降雨量達489公釐，是歷史最大值103.6公釐的4.72倍，另有9個站點降雨量達到歷史極值的2到4倍，最大雨3日19時出現在金馬鎮，每小時降雨強度達到95.7公釐。